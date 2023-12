Successo per il Coro Unitre di Albenga in Santa Maria in Fontibus

SAVONA. 23 DIC. Le canzoni tradizionali di Natale, quelle classiche della tradizione lirica ed un paio di Gospel scatenati: questi sono stati gli ingredienti del programma presentato dal Coro dell’Unitre Comprensoriale Ingauna in un riuscitissimo concerto ieri sera ad Albenga nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus. Centinaia di persone ad applaudire un valido coro che per molti si è presentato proprio come una rivelazione. Ad aprire la serata è stato l’intervento del sindaco Riccardo Tomatis che, nel porgere gli auguri ai cittadini ed agli studenti, si è anche complimentato con l’Unitre per le molteplici iniziative realizzate e per la validità del Coro. In chiusura è intervenuta Eleonora Mantovani che ha parlato di campagna acquisti: ” Nell’augurare Buon Natale e Buone Feste a tutti- ha detto la Direttrice del Coro- colgo l’occasione per invitare altri soci, studenti, volontari, amici, simpatizzanti e cittadini ad aggiungersi ai nostri coristi per arrichhire di nuove voci il Coro dell’Unitre Comprensoriale Ingauna”. Anche se le lezioni all’ Unitre Comprensoriale Ingauna sono sospese da ieri fino al 7 gennaio saranno numerose le iniziative del sodalizio culturale albenganese in occasione delle festività natalizia. Dopo il successo ottenuto a Campochiesa (nella Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano), ad Andora (nell’ aula Consiliare), Alassio (nella Chiesa di Sant’Ambrogio), il Coro dell’ Unitre ha proseguito la sua tournèe con il concerto in Santa Maria in Fontibus che ha rscosso un grande successo. Il coro era accompagnato dagli insegnanti della Scuola di Musica e Teatro “Leonardo Marchese” di Albenga Monica Genesio (voce), Simone Mel (chitarra), Maurizio Dedoni (Basso), Matteo Ferrando (batteria), Massimo Trevia (Tastiere e Organo). A dirigere il Coro era la Maestra e Direttrice d’Orchestra Eleonora Mantovani, mentre a presentare gli eventi c’era Federico Oniscodi. Questi gli altri appuntamenti per ascoltare il coro che conta una quarantina di elementi e che si sta, anche attraverso questi sei concerti, preparando a partecipare per l’importante appuntamento di primavera che lo attende: il prestigioso Festival nazionale dei Cori Unitre: giovedì 28 dicembre a Borghetto Santo Spirito (ore 20 e 45) nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova e venerdì 5 gennaio a Zuccarello (ore 20 e 45) nella Chiesa di San Bartolomeo Apostolo. Questi gli altri appuntamenti Unitre: nel pomeriggio della vigilia (24 dicembre ore 15) il Gruppo Teatro Unitre di Albenga, Borghetto e Ceriale darà vita al tradizionale Presepe Vivente in Piazza dei Leoni. Lo spettacolo teatrale sarà ripetuto anche il 5 gennaio (ore 15 in piazza dei Leoni).

Attualmente sono quasi 500 gli studenti che frequentano gli oltre 60 corsi e le attività accademiche dell’Uni3 Comprensoriale Ingauna, una realtà culturale e sociale che, a più di 30 anni dalla nascita, è cresciuta così tanto da essere ormai la più importante struttura formativa per adulti dell’intero comprensorio. Il sodalizio oltre ad occuparsi di corsi, incontri, concerti, dibattiti, mostre e convegni, organizza anche gite culturali, viaggi di istruzione, passeggiate e feste per rafforzare lo spirito di fratellanza, amicizia e collaborazione fra i soci.

L’Unitre Comprensoriale ingauna ha tre sedi ad Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale. “Anche quest’anno – spiega il presidente Claudio Almanzi– il gruppo di insegnanti ed esperti, guidato dalla professoressa Anna Tagliasacchi, che ha il compito di organizzare i corsi, si è impegnato notevolmente, predisponendo per questo accademico 2023- 2024 un gran numero di corsi che hanno riscosso grande successo. Le proposte sono le più svariate: si va dalle Lingue straniere alla Storia, alla Musica, mentre grande rilevanza è stata data anche all’aspetto ludico e sanitario con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica. Ci tengo a precisare che ai nostri corsi ci si può iscrivere in ogni momento dell’anno in quanto la segreteria, a parte il periodo di chiusura per le vacanze natalizia, è sempre aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle 15 alle 17″. Per chi volesse avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie dell’Unitre3 ingauna (a Palazzo Oddo, in via Roma, 58, ad Albenga. A Borghetto Santo Spirito la segreteria si trova a Palazzo Elena Pietracaprina (Biblioteca Comunale) tel. 0182 973016, mentre a Ceriale è situata presso la CRI in via Tagliasacchi,93 tel 3274821000. E’ possibile anche visitare la pagina FB Uni3ingauna, o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com, o visitare il rinnovato sito Internet www.Unitrecomprensorialeingauna.it

ALFREDO SGARLATO