Sampdoria-Feralpisalò (2-3): Natale amaro per i Blucerchiati

Natale amaro per i blucerchiati nella 18^ giornata di Serie BKT 2023/24 oggi, contro i Leoni del Garda.

Al Luigi Ferraris di Genova la partita fra Sampdoria e Feralpisalò finisce con il risultato di 2-3.

Avvio da subito in salita per la Samp che in 22 minuti sono sotto di due gol con Bergonzi (13’) e Butic (22’).

La Sampdoria reagisce e qualche minuto più tardi, al 27’, accorcia le distanze con Esposito.

Al 30’ per un’ingenuita di Kasami, che dà una gomitata ad un avversario, la squadra rimane in 10 uomini: Kasami dopo dopo l’intervento del var riceve un cartellino rosso e finisce negli spogliatoi.

Gli uomini di Pirlo, anche con un uomo in meno, continuano ad attaccare e nel secondo tempo arriva il pareggio al 54′ con Murru.

All’81’ Zennaro, però, riporta in vantaggio i bresciani con la deviazione decisiva di Girelli. Ma non è ancora finita: in pieno recupero Esposito trova il goal del 3-3, ma l’arbitro annulla dopo il var, tra le proteste blucerchiate.

Il tabellino

Sampdoria – Feralpisalò 2-3 (primo tempo 1-2)

Marcatori : 13’ p.t. Bergonzi (F), 22’ p.t. Butic (F), 27’ p.t. Esposito (S), 9’ s.t. Murru (S), 36’ s.t. Zennaro (F).

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes (34’ s.t. Ricci), Giordano (28’ s.t. Girelli); Verre (1’ s.t. Benedetti), Esposito; De Luca (43’ s.t. Ntanda). Allenatore: Andrea Pirlo.

FERALPISALO’ (3-5-2):Pizzignacco; Balestrero (28’ s.t. Parigini), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (28’ s.t. Zennaro), Felici (12’ s.t. Letizia); Compagnon (43’ s.t. Petrelli), Butic (11’ s.t. La Mantia). All. Zaffaroni.

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

Ammoniti : 3’ p.t. Ceppitelli (F), 15’ p.t. Verre (S), 42’ p.t. Butic (F), 7’ s.t. Balestrero (F), 14’ s.t. La Mantia (F), 26’ s.t. Kourfalidis (F).

Espulsi: 32’ p.t. Kasami (S).