Incidente domestico questa mattina, intorno alle 9.30, in un’abitazione di Staglieno. Una donna di 64 anni è caduta dalle scale procurandosi un trauma al torace.

Sul posto posto è intervenuta in codice rosso l’automedica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Gialla.

La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo. Non è, quindi, in pericolo di vita.