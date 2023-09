Spezia-Reggiana 1-2, Manuzzi stregato per i liguri

Lo Spezia perde ancora al Manuzzi in casa contro la Reggiana di Nesta.

Al Manuzzi, sfida tra due squadre alla ricerca del primo successo in campionato. La partita inizia a ritmi lenti e fino all’intervallo racconta poche emozioni, tra cui un bel tiro a giro di Verde parato da Bardi e un tentativo di Pieragnolo neutralizzato da Dragowski. Nella ripresa, la Reggiana entra con lo spirito giusto e sblocca il risultato. La squadra di Nesta passa con Gondo: il cross morbido di Pieragnolo pesca in area l’attaccante, che di testa appoggia in rete il pallone del vantaggio. Lo Spezia prova a reagire, ma davanti manca concretezza e a 10’ dal novantesimo gli uomini di Alvini incassano la seconda rete in ripartenza. Segna ancora Gondo, che stavolta sfrutta il passaggio vincente di Portanova per anticipare Mühl e mettere il punto esclamativo a una partita di lotta e sacrificio. In pieno recupero, i padroni di casa accorciano con il colpo di testa di Francesco Pio Esposito, su corner calciato dal fratello Salvatore. Sospiro di sollievo per Nesta, si mette male per Alvini.