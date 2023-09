Recco, restyling lavori stradali ad Ageno e via Milite Ignoto

Recco. Verso la conclusione i lavori per la messa in sicurezza della porzione del muro di contenimento sovrastante via Milite Ignoto.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo annuncia il completamento dei lavori di consolidamento del muro di contenimento che sovrasta via Milite Ignoto, dove scorre il Rio Ghella. «E’ un lavoro importante che garantirà la sicurezza e la vivibilità dell’area». Spiega Gandolfo.

L’intervento, che ha richiesto un investimento di oltre 50mila euro, era necessario per prevenire il pericolo di cedimenti e allagamenti che minacciavano la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.

«Abbiamo affrontato con determinazione una situazione critica che si protraeva da tempo, garantendo la stabilità del versante e il corretto smaltimento delle acque». Dichiara il primo cittadino di Recco.

Il cantiere resterà aperto ancora la prossima settimana per ultimare i lavori di canalizzazione dell’acqua e per realizzare altre opere di miglioramento dell’area, come la posa di una griglia stradale per la raccolta delle acque piovane, la rifinitura della pavimentazione e l’installazione di una barriera di protezione.

Inoltre, grazie all’ampliamento della carreggiata, verranno creati alcuni posti auto nella sovrastante via Salvo d’Acquisto.

Recco. Lavori di manutenzione straordinaria per il disciplinamento delle acque meteoriche in località Ageno, quasi ultimato il primo step di intervento.

In località Ageno si sta completando la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria per il disciplinamento delle acque meteoriche, un’opera di grande rilevanza per la sicurezza del territorio.

«L’intervento, finanziato con 150mila euro di fondi del Pnrr, consiste in 10 attività, tra cui la sostituzione di vecchie tubazioni, la creazione di nuovi pozzetti interrati, la modifica della pendenza della strada per un tratto di 30 m e la realizzazione di nuove cunette. L’obiettivo è quello di ottimizzare la raccolta delle acque e di prevenire i fenomeni di allagamenti e frane.

Nonostante la presenza del cantiere, la strada continuerà a resterà aperta durante tutte le altre fasi lavori di adeguamento della rete di raccolta delle acque piovane, indispensabili per risolvere il problema dell’insufficienza e del sottodimensionamento della stessa.

Ancora una volta, grazie alla capacità dell’Amministrazione di accedere alle risorse del Pnrr, siamo riusciti a fare un passo in avanti nella prevenzione da frane e alluvioni e quindi per la sicurezza dei cittadini e dei luoghi in cui vivono». Commenta Gandolfo. ABov