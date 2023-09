Spezia-Reggiana 1-2, Alvini: Non siamo stati all’altezza

Al termine della sfida del Manuzzi contro la Reggiana, il tecnico dello Spezia Massimiliano Alvini commenta così la prestazione della sua squadra.

“Mi aspettavo questo tipo di partita ma noi non siamo stati all’altezza, la Reggiana ha vinto la partita meritatamente, avevamo preparato la gara in maniera diversa e i nostri avversari sono stati più bravi di noi.

Questa è stata una partita diversa rispetto a quella vista contro il Como, oggi secondo me abbiamo avuto qualche occasione sul risultato di parità per portarci in vantaggio, ma ripeto che la sconfitta è meritata. Non siamo riusciti a fare la gara che avevamo preparato, ma ci abbiamo provato, dobbiamo però ammettere che la Reggiana ha fatto meglio di noi.

La squadra si allena bene, con intensità e tanta voglia, oggi però in campo non è arrivata a fare quello che avrebbe potuto, questo è chiaro e ne siamo tutti dispiaciuti. L’unica cosa da fare per risollevarsi è vincere martedì e non essere quelli di oggi, cancellare la prestazione odierna e conquistare i primi tre punti del campionato. Ci capita una bella occasione tra pochi giorni e dobbiamo coglierla. Questo è l’unico modo per rimediare alla sconfitta di questa sera.

La partita di oggi era importantissima, dopo la bella prestazione di Venezia volevamo regalare una soddisfazione, a noi e ai nostri tifosi. Così non è stato, ma in campo ci abbiamo provato. Ora la testa deve essere solo sul prossimo match, che ci capita tra pochi giorni.

Anche da un punto di vista caratteriale possiamo sicuramente fare meglio, per questo ho detto che non possiamo essere questi, una settimana fa abbiamo fatto una prestazione differente, ci vuole un’umiltà ambiziosa molto diversa rispetto a quella di oggi, come ho detto mi aspetto un riscatto martedì”.