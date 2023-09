Spezia-Como, Alvini: Dobbiamo adattarci alla categoria

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Como, il tecnico aquilotto Massimiliano Alvini ha commentato così il momento dello Spezia.

“In questi giorni abbiamo rivisto il match di Catanzaro, analizzando gli errori commessi e abbiamo lavorato molto per correggerli. Abbiamo preso gol al 55′ e da lì in poi ci siamo spenti, fino a quel momento avevamo fatto una bella partita, ma poi, dal momento del gol, siamo spariti dal campo. La responsabilità come ho detto è solo nostra e da lì dobbiamo ripartire per far sì che ciò non riaccada più.

Abbiamo bisogno di fare punti, con umiltà e spirito di sacrificio, perché finora abbiamo raccolto poco, dobbiamo capire che l’adattamento alla categoria deve essere ancora più veloce di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Domani mi aspetto una gara complicata, affronteremo una squadra forte e che ha idee chiare. Come tutte le partite di Serie B anche quella di domani sarà dura, servirà grande agonismo e spirito di sacrificio.

Elia è il nostro nuovo acquisto, ha fatto solo stamani come primo allenamento e sicuramente l’imminente sosta ci consentirà di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio e calarsi pienamente nel gruppo.

Valuterò se fare qualche correzione nell’undici titolare, Catanzaro è stata una trasferta lunga e difficile, soprattutto a livello fisico e quindi mi prenderò le prossime ore per fare le giuste scelte in vista della prossima partita, che come detto è di fondamentale importanza per il nostro cammino”.