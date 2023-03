Spaccio di droga a Genova e Rapallo: arrestati due giovani nordafricani

Lo scorso fine settimana i carabinieri di Genova hanno arrestato 3 persone.

Nel Centro storico genovese, in via Sottoripa, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un algerino di 30 anni con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato. Lo straniero è stato sorpreso mentre cedeva alcune dosi di hashish a un egiziano. Perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori grammi della stessa sostanza stupefacente e di 400 euro provento dell’illecita attività.

A Rapallo è stato arrestato un 19enne di origine marocchina per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato un’animata contrattazione tra il nordafricano e un cliente italiano di 30 anni. Le perquisizioni personali e domiciliari a carico del giovane straniero hanno permesso di trovare circa 90 grammi di hashish e cocaina, strumenti atti al confezionamento della droga e la somma contante di 300 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività.

In via Cornigliano, è stato segnalato uno straniero che, senza alcun motivo, stava bloccando il traffico veicolare. I carabinieri, appena intervenuti, sono stati minacciati di morte dal 40enne ecuadoriano, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, che ha opposto attiva resistenza e quindi è stato arrestato.