Si schianta contro auto ed inveisce contro i carabinieri, denunciata

Una 30enne italiana è stata denunciata dai carabinieri per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale ma anche per essersi rifiutata di effettuare l’accertamento per lo stato di ebbrezza.

La donna, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo e colpito altri veicoli parcheggiati.

Durante l’identificazione, in apparente stato psico fisico alterato, ha iniziato ad inveire e minacciare i carabinieri rifiutandosi di sottoporsi ad accertamenti presso l’ospedale.

LA donna, successivamente sarebbe stata affidata a personale del 118 intervenuto.