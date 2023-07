Il Sestri Levante prepara il campionato di C alle porte e lo fa in Trentino con rinnovate ambizioni nella terza serie del campionato cadetto.

I corsari, neopromossi in serie C, effettueranno la preparazione a Fiavé, piccolo Comune in provincia di Trento, dal 19 al 29 luglio. Il confermatissimo allenatore Enrico Barilari potrà contare su un nuovo secondo, Rodrigo Boisfer, in passato già calciatore del Sestri Levante. Completano lo sfaff tecnico il preparatore dei portieri Maurizio Rollandi e i preparatori atletici Nicolò Galelli e Francesco Rizzo. Nel corso dell’estate il Sestri Levante giocherà anche un’amichevole di grande prestigio, contro la Fiorentina. La partita è in programma l’11 agosto alle ore 20 al Viola Park.