Quello che tutti auspicavano non dovesse succedere è successo. Al termine della partita di Sampdoria-Spezia, terminata con il risultato di 1-1, ci sono stati scontri e agguati fra le due tifoserie che sono entrate in contatto.

Samp-Spezia, lancio di fumogeni e contestazioni | Foto

In via Montaldo, il fatto più grave, un gruppo di una sessantina di ultras sampdoriani con il volto travisato da passamontagna e spranghe in mano ha attaccato i sei bus Amt che dallo stadio stavano riportano i 350 spezzini alla stazione Brignole.

Subito le forze di polizia presenti sono intervenute frapponendosi tra i tifosi blucerchiati e i bus.

Gli agenti del reparto Mobile hanno fermato alcuni dei violenti, uno dei quali ha riportato ferite ed è stato portato al pronto soccorso del Galliera in codice verde.

Un altro episodio è avvenuto a Brignole, dal tunnel della stazione della metropolitana di Borgo Incrociati.

Qui alcuni ultras della Samp hanno provato a fare un agguato ai tifosi aquilotti, ma sono stati fermati dagli agenti della Polfer, dai carabinieri e dalla guardia di finanza che presidiavano lo scalo ferroviario.

L’apice è stato raggiunto quanto è sceso in campo, in modo provvidenziale, direttamente il questore Orazio D’anna che ha imposto ai funzionari delle ferrovie di fare salire sull’ultimo treno per Spezia anche i circa 300 tifosi, su un totale di 450 che erano senza biglietto.

Si tratta di un treno notturno a lunga percorrenza che, per regolamento di sicurezza (sono infatti presenti solo letti e cuccette) non può accogliere neanche un passeggero in più di quelli previsti dalla capienza.

Inutile il “no” del capotreno e del capostazione. Il rischio di lasciare a Brignole circa 300 persone sino alle 5 del mattino, alla prossima partenza di un treno per La Spezia, avrebbe avuto potenziali conseguenze disastrose per l’ordine pubblico.

Così il questore D’Anna ha raggiunto la stazione di Brignole e ha ordinato a capotreno e a capostazione di fare salire tutti i tifosi a bordo.

Il treno è stato invaso dai tifosi, ma in questo modo è stato evitato di trasformare la Stazione di Brignole in un possibile teatro di scontro tra gli ultras sampdoriani e i tifosi aquilotti.

