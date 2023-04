Samp-Spezia 1-1, Verde risponde ad Amione nel derby ligure

Il Derby ligure tra Samp e Spezia termina in parità per 1-1.

Bel primo tempo a Marassi con la Samp in vantaggio per 1-0. Parte forte lo Spezia che va vicino al gol con Nzola in apertura. I blucerchiati rispondono con un paio di chance per Gabbiadini. Al 23′ Amione va più in alto di tutti su un angolo e porta in vantaggio la Samp. Maldini costretto a uscire per un problema muscolare: entra Verde.

Proprio il neo entrato dopo un quarto d’ora nel secondo tempo, di testa, pareggia i conti. Dopo serie di cross in area blucerchiata, l’ultimo arriva dalla sinistra, Verde è tutto solo in area e colpisce di testa battendo Ravaglia.

Nel finale brivido con un check del Var per un presunto rigore reclamato dai blucerchiati ma il derby ligure finisce 1-1.