Savona, la cabina E-Distribuzione è stata abbellita dall’opera dello street artist sardo “SKANN” nell’ambito del XX° Memorial Giacomo Briano

Savona, la cabina E-Distribuzione è stata abbellita dall’opera dello street artist. Una street art sulla cabina elettrica di E-Distribuzione è stata realizzata nell’ambito del XX° Memorial Giacomo Briano. L’opera dell’artista SKANN, è stata inserita nel museo a cielo aperto di Bragno e porta il nome “Riflessioni Frammentate”.

L’Associazione Memorial Giacomo Briano da qualche anno porta avanti un progetto di promozione della cultura e dello sviluppo sociale di Bragno, attraverso l’esposizione di opere famose per le vie del paese. Dal 2024, l’iniziativa si arricchisce ulteriormente avviando un progetto di ripristino del decoro urbano e contribuendo così all’ampliamento del museo a cielo aperto.

E la cabina E-Distribuzione, situata al centro della frazione di Cairo Montenotte, è stata scelta per una creazione unica che combina immagini del volto di una giovane donna con dettagli di una scultura classica. Questa fusione evoca un dialogo tra passato e presente, con un effetto frammentato e distorto che rappresenta il complesso intreccio tra memoria e identità, suggerendo al contempo un senso di disconnessione e interconnessione.

“Il progetto si inserisce nell’ambito del Bragno Museum, un museo a cielo aperto che espone riproduzioni dei dipinti più famosi al mondo, ora disseminati lungo le vie di Bragno. Siamo fermamente convinti che questo intervento non solo migliorerà l’estetica dell’area circostante, ma offrirà anche uno stimolo visivo e culturale alla comunità, favorendo una riflessione sui temi dell’identità e del dialogo tra passato e presente.” spiega Edoardo Briano, presidente dell’associazione “Memorial Giacomo Briano”.

“Da anni E-Distribuzione riscrive il volto dei territori, integrando le proprie infrastrutture nell’ambiente che le circonda e trasformandole in vere opere d’arte. Coinvolgendo le cabine elettriche in tutta Italia, l’Azienda veicola messaggi sociali importanti, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione.” conclude Francesco Accardi, responsabile dell’Unità Territoriale di Savona.