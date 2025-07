La Spezia, concluso il corso VVF sui sistemi di comunicazione satellitare in emergenza

Formazione avanzata per i Vigili del Fuoco liguri: focus sulle comunicazioni in scenari critici

Si è concluso presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia un corso regionale dedicato ai moderni sistemi di comunicazione in contesti di emergenza. La formazione ha riguardato l’utilizzo di tecnologie satellitari, fondamentali quando le comunicazioni tradizionali — come telefonia mobile e internet — risultano compromesse, come accaduto ad esempio durante il terremoto del Centro Italia del 2016.

Grazie a questi sistemi, i soccorritori possono garantire un canale di comunicazione stabile al di fuori della zona colpita, creando anche una “bolla” Wi-Fi utile per i dispositivi cellulari, assicurando così il flusso di informazioni in tempo reale.

Simulazione di emergenza al Forte Bramapane per testare il sistema satellitare

Per mettere alla prova le competenze acquisite, nella giornata di ieri si è svolta un’esercitazione nei pressi del Forte Bramapane, in località Biassa, nel Comune della Spezia. Lo scenario ipotizzava la scomparsa di due persone in una zona impervia.

Il primo disperso è stato rintracciato dal Nucleo Cinofilo VVF Liguria e soccorso dal personale sanitario del 118 con l’aiuto delle squadre di terra. Il secondo, invece, è stato immaginato caduto da un muraglione: dopo la stabilizzazione, il recupero è stato effettuato utilizzando tecniche di soccorso alpino.

Comunicazione istituzionale e invio dei materiali media: esercitazione completa

Il corso ha avuto anche un’importante componente dedicata alla comunicazione esterna. I partecipanti, infatti, hanno realizzato un comunicato stampa, corredato da fotografie e video, da trasmettere alle testate giornalistiche. Tutto il materiale è stato inviato in tempo reale grazie alla connessione fornita dal sistema satellitare montato in precedenza.

Un’esercitazione che ha dimostrato l’efficacia delle nuove tecnologie nella gestione delle emergenze e l’importanza della comunicazione istituzionale anche in contesti complessi.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube

Photo Gallery