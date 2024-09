Da Ponente a Levante, passando per Valbisagno e Valpolcevera: il punto sulla pulizia dei rivi cittadini

Aster prosegue con regolarità i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua di Genova, rispettando il cronoprogramma stabilito.

Gli interventi, eseguiti per garantire la sicurezza idrogeologica del territorio, comprendono il taglio della vegetazione, la pulizia delle briglie e lo svuotamento delle vasche di decantazione.

Interventi a Ponente: Marotto e Chiaravagna

Nel Ponente genovese, è stata completata la pulizia dalla vegetazione infestante del rio Marotto, situato in viale Villa Gavotti a Multedo.

Lavori simili sono in corso nel torrente Chiaravagna a Sestri Ponente, in particolare nei tratti vicini a via dell’Alloro. Ulteriori interventi sono previsti nel tratto tra i civici 101 e 135, nella zona di Panigaro.

L’assessore comunale alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, ha dichiarato: «Grazie alla nuova normativa regionale per il nulla osta idraulico, entrata in vigore nel 2023, siamo riusciti ad accelerare gli interventi di pulizia nei torrenti genovesi.

I lavori, iniziati a gennaio, continueranno nelle prossime settimane per garantire la sicurezza dei rivi entro l’autunno».

Attività in Valbisagno: Bisagno, Geirato e affluenti

In Valbisagno, sono stati completati i lavori di svuotamento delle vasche di decantazione del rio Senza Nome presso il parcheggio di via dei Filtri.

È stata inoltre disostruita la roggia di via Ligorna, che sfocia nel Bisagno.

La pulizia della vegetazione infestante nel torrente Bisagno prosegue nei tratti dal Giro del Fullo fino ai confini comunali e da Borgo Incrociati al Ponte Campanella. Sono in corso interventi anche nel torrente Geirato e nel suo affluente, il rio Maggiore.

Completate le operazioni di pulizia della briglia a pettine del torrente Fereggiano e lo svuotamento delle vasche di decantazione lungo il rio Serino, presso via Montelungo.

Lavori a Levante: Penego, Nervi e altri torrenti

A Levante, è stato completato lo sgombero delle tombinature in via Gaulli e lo svuotamento delle vasche di decantazione del rio Penego in via Shelley.

Interventi simili sono stati effettuati in via Frangioni e sono in corso presso la tombinatura sottostradale del colatore in via Fossa dei Carboni di Sopra, sulle alture di Sant’Ilario. In programma, il taglio della vegetazione lungo i torrenti Nervi, Sturla e Priaruggia.

Azioni in Valpolcevera: corso Perrone e altri interventi

In Valpolcevera, è terminata la pulizia della briglia a pettine in via Inferiore Budulli, mentre proseguono i lavori di sgombero e smaltimento del materiale sovralluvionato nella vasca di accumulo in corso Perrone.

È importante ricordare che il taglio della vegetazione in alveo esclude le piccole oasi faunistiche per proteggere specie di uccelli come i germani reali e i cormorani.

Inoltre, il taglio è limitato alla vegetazione che potrebbe ostacolare il deflusso idraulico, mentre canne e arbusti vengono preservati poiché aiutano a rallentare la velocità dell’acqua.