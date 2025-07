Allerta gialla per temporali in Liguria dopo il caldo torrido

Attesi fulmini, grandine e raffiche di vento. Prima rottura dell’estate: Arpal emette un’allerta per domenica 6 luglio

Dopo sei giorni consecutivi di bollino rosso per temperature estreme, sulla Liguria arriva la prima vera rottura dell’estate 2025. Arpal ha diramato un’allerta gialla per temporali su quasi tutta la regione, ad eccezione del Ponente. Domenica 6 luglio, le zone B, C ed E (corrispondenti al centro e al levante della regione) saranno interessate dall’allerta a partire dalle ore 8 del mattino fino alla mezzanotte. Per la zona D (valli Stura, Orba e Bormida), l’allerta scatterà invece alle 17, con termine previsto anch’esso entro la mezzanotte.

Temporali intensi in arrivo: le previsioni meteo per domenica

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche è legato al transito di un sistema frontale in arrivo dalla Francia, che nel corso della giornata di domenica attraverserà il Nord Italia. Mentre in Pianura Padana sono attesi temporali diffusi e forti, sulla Liguria il quadro è ancora incerto, ma la presenza di elevata energia atmosferica, dovuta al caldo persistente e all’umidità accumulata, lascia spazio allo sviluppo di fenomeni intensi. Le precipitazioni potranno quindi risultare localmente molto intense, con possibili fulmini, grandinate e raffiche di vento isolate.

Attenzione anche alla serata: nuovi temporali su parte della regione

A partire dalla serata di domenica, è previsto il passaggio del fronte vero e proprio, che porterà precipitazioni più diffuse, anche su zona D e in parte sulla zona A. I fenomeni tenderanno a esaurirsi nella notte tra domenica e lunedì. La giornata di lunedì sarà poi segnata da un calo termico generalizzato, favorito anche da una mareggiata che contribuirà al rimescolamento delle acque superficiali del mare, abbassandone la temperatura.

In arrivo un secondo fronte: nuovi aggiornamenti attesi lunedì sera

Lunedì sera è previsto il transito di un secondo sistema frontale, i cui effetti saranno meglio valutati nei prossimi aggiornamenti meteo. Dopo una lunga fase di caldo opprimente, la situazione atmosferica torna quindi ad essere instabile, con la possibilità di nuovi fenomeni intensi e repentini cambiamenti di temperatura.

