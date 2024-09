Marco Carena e i Prostat+ chiudono mercoledì 4 la rassegna “Musica sotto le stelle” ad Alassio alle ore 21.15

Marco Carena e i Prostat+ chiudono mercoledì 4 la rassegna “Musica sotto le stelle” ad Alassio, l’energia del “gerontorock” di Marco Carena e dei Prostat+ chiuderà la rassegna estiva “Musica sotto le stelle”, che ha animato per tutta l’estate l’agorà alassina di Piazza Partigiani con serate di musica live, regalando ai presenti un’atmosfera indimenticabile.

In questa occasione, a vent’anni dalla pubblicazione dell’album “Frittomix”, Marco Carena torna a esibirsi con i Prostat+, il gruppo che lo accompagnava in quell’epoca. Il concerto, intitolato “Frittourmix – il rigurgito”, proporrà una selezione dei suoi brani più celebri, rivisitati e riarrangiati per l’occasione. Tra questi, alcuni classici come Che bella estate, Questione di sfiga, Uomini con il riporto, Amarsi, Serenata, Blues delle mutande lunghe, Io ti amo e Arbre Magique, accompagnati da nuove canzoni inedite.

L’evento promette un’esperienza di puro divertimento, con il particolare tocco ironico che ha sempre caratterizzato il cantautore, che con il suo stile unico è stato capace di coinvolgere tutti, giovani e meno giovani. E quale potrebbe essere l’inno dei “diversamente giovani” se non la travolgente “Panciera Gialla”, accompagnata dal motto: “Anche se hai un piede nella fossa, con l’altro… si balla!”?

Carena, storico esponente della canzone comica d’autore, ha vinto il Sanscemo, il primo festival della canzone demenziale, con il brano Io ti amo nel 1990. Nel 1991 è approdato sul prestigioso palco del Festival di Sanremo tra le “Nuove Proposte” con la canzone Serenata. Conosciuto per le sue apparizioni in programmi di spicco come il Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio e Buona Domenica, ha lasciato un segno indelebile anche nel panorama televisivo nazionale.

In oltre tre decenni di carriera, ha esplorato vari temi, spesso precorrendo i tempi con i suoi testi che denunciano argomenti attuali come l’emarginazione sociale, la violenza di genere e l’inquinamento. È anche l’autore di canzoni per bambini, come la celebre Banana Cocco Baobab, inclusa nel “Canzoniere scout” e cantata in tutto il mondo.

La sua versatilità artistica lo ha portato a collaborare con importanti nomi del panorama nazionale, tra cui Riccardo Cocciante, Skiantos, Flavio Oreglio, e molti altri. Oltre a essere protagonista di spettacoli dal vivo in tutta Italia, ha partecipato a musical, film e fiction televisive.

“Siamo davvero soddisfatti dell’esito di ‘Musica sotto le stelle’ – dichiara il vice sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il nostro obiettivo era quello di offrire ai residenti e ai turisti momenti di gioia, condivisione e intrattenimento musicale di alto livello, e possiamo dire con orgoglio di averlo raggiunto.

La partecipazione è stata straordinaria e ci fa piacere invitare calorosamente il nostro affezionato pubblico a questo imperdibile evento finale della rassegna, con Marco Carena e i Prostat, per proseguire insieme in bellezza quest’estate all’insegna della musica”.