Genova, incidente tra auto e scooter in via Cantore: ferite mamma e figlia

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Cantore a Sampierdarena: entrambe trasportate in ospedale in codice giallo

Paura nel quartiere genovese di Sampierdarena nel primo pomeriggio di sabato 5 luglio, quando uno scooter con a bordo una madre e la figlia di 9 anni si è scontrato con un’auto in via Cantore, una delle arterie principali della zona. L’impatto si è verificato poco prima delle 15, attirando l’attenzione di numerosi passanti e provocando rallentamenti al traffico.

La bambina ha riportato la frattura della tibia, la madre escoriazioni

A seguito dell’incidente, entrambe le occupanti dello scooter sono rimaste ferite. La donna ha riportato diverse escoriazioni ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Più seria la situazione per la figlia di 9 anni, che ha riportato la frattura di una tibia: è stata accompagnata, sempre in codice giallo, all’ospedale Gaslini di Genova per le cure del caso.

Viabilità rallentata e indagini in corso da parte della Polizia Locale

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, tra cui l’automedica Golf 4, per prestare assistenza alle due ferite. La Polizia Locale di Genova ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e determinare le eventuali responsabilità. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione in via Cantore ha subito rallentamenti, con disagi temporanei per gli automobilisti.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube