Sarzana, arrestato dalla Polizia mentre cede la cocaina

L’arrestato già noto dalle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso anche di crack

Nel pomeriggio dello scorso 31 agosto, una pattuglia della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sarzana in servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, notando in via del Murello un individuo osservarsi intorno e procedere lentamente a bordo dello scooter, si insospettivano decidendo di seguirlo.

Dopo poco tempo vedevano l’uomo fermarsi a parlare con un pregiudicato noto quale spacciatore di sostanze stupefacenti.

Dal loro appostamento i poliziotti vedevano che i due, dopo aver breve dialogo tra loro, ponevano in essere uno scambio in cui la persona che era stata seguita estraeva dalle tasche una somma di denaro che consegnava al suo interlocutore il quale, a sua volta, gli cedeva un involucro.

A questo punto gli agenti decidevano di intervenire e fermavano i due.

L’acquirente tentava di disfarsi di quanto aveva appena acquistato gettandolo sotto un autobus in sosta ma l’involucro veniva recuperato e al suo interno conteneva 0,6 g di cocaina, come appurato dalla successiva pesatura e reazione di identificazione.

I due venivano condotti presso i locali del Commissariato per gli accertamenti del caso dove, lo spacciatore, trovato in possesso della somma di denaro cedutagli dall’acquirente e di un pacchetto di sigarette al cui interno si trovava un fazzoletto contenente gr. 1,7 di crack, veniva arrestato e la mattina successiva, all’udienza di convalida, assoggettato all’obbligo di firma in attesa del processo che si terrà tra qualche settimana.

All’acquirente veniva trattenuta la patente di guida per la successiva trasmissione alla locale Prefettura e l’applicazione dei provvedimenti amministrativi che conseguiranno alla segnalazione in argomento.