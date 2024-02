Santa Margherita, Sala polivalente e parcheggi pubblici nell’ex Ospedale, firmata convenzione tra Comune e Area ex Ospedale, per costruire sala polivalente e 120 parcheggi pubblici.

La convenzione tra il Comune di Santa Margherita Ligure e la Società Il Mondo srl proprietaria dell’immobile dell’ex ospedale via f.lli Arpe è stata firmata.

L’atto stabilisce l’impegno del privato di realizzare, nell’ambito della rigenerazione urbana dell’area acquistata da Arte, una serie di opere a sue spese in favore della città. I lavori inizieranno dopo l’estate.



Pertanto Santa Margherita Ligure come stabilito dal Consiglio Comunale avrà: 120 parcheggi (per una superficie minima di 4772 mq) al piano inferiore del complesso collegato con via f.lli Arpe da scale e ascensori.

Una grande sala polivalente con destinazione pubblica (per una superficie minima di 1291 mq) attrezzato da 500 posti minimo e con affaccio su via f.lli Arpe.

Una ulteriore sala polivalente con destinazione pubblica da almeno 100 posti collegata alla precedente.

Tutti i servizi pubblici connessi compresa una hall, servizi igienici e un ampio locale di servizio.

«Un’altra importante operazione per Santa Margherita Ligure è stata definita – dichiara Paolo Donadoni, sindaco di santa Margherita Ligure – 120 parcheggi in struttura consentiranno di togliere molte macchine dalla strada e quindi si potrà ampliare sensibilmente l’area pedonale esistente.

Realizzare una grande sala eventi in città. Questo per aiutare il turismo congressuale e fornire uno spazio pubblico polivalente per manifestazioni ed eventi cittadini, consentirà di destagionalizzare gli eventi.

Adesso abbiamo sottoscritto la convenzione che definisce gli obblighi dell’operatore privato. È stato un lavoro lungo e paziente ma che sta dando i suoi frutti aumentando le potenzialità di Santa Margherita Ligure.

Dispiace che in Consiglio comunale, su un progetto così importante e positivo di interesse pubblico, ci sia stato il voto contrario dell’opposizione. Ringrazio gli Uffici comunali per il lavoro svolto». ABov