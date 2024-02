Santa Margherita, chiusura via Trieste: cambio del servizio bus Amt

Chiusura via Trieste a Santa Margherita Ligure Variazioni al servizio bus Amt

Via Trieste a Santa Margherita Ligure sarà chiusa al traffico veicolare dalle 8.00 di lunedì 5 e fino alle 17.30 di venerdì 9 febbraio pertanto i percorsi delle linee subiranno le seguenti variazioni:

Linee 782 e 877: i bus giunti in piazza Vittorio Veneto raggiungeranno la stazione ferroviaria transitando da via Roma in entrambi i sensi di marcia.





Linea 773: il capolinea di via Andrea Doria verrà spostato temporaneamente in piazza Vittorio Veneto davanti all’ufficio IAT. I bus non raggiungeranno la stazione ferroviaria. ABov