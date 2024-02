Empoli-Genoa 0-0, un match vivace termina a reti inviolate

L’Empoli ha registrato il suo secondo pareggio consecutivo, terminando la partita della 23ª giornata con il Genoa sullo 0-0. Nonostante le opportunità create da entrambe le parti, il match non si è sbloccato. L’occasione più ghiotta per i toscani che colpiscono un palo nella ripresa grazie a Cambiaghi.

Al 90’+2, de Winter (Genoa) è stato espulso per doppia ammonizione, ma ciò non ha influito sul risultato finale.

La formazione di casa ha continuato a lottare per la vittoria, ma il fischio finale ha sancito il secondo pareggio consecutivo per l’Empoli in questa stagione.

La partita è stata caratterizzata da momenti emozionanti e per nulla noiosa malgrado il risultato.

Il tabellino

Empoli-Genoa 0-0: il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (54′ Cacace), Grassi (71′ Kovalenko), Maleh, Gyasi; Zurkowski (71′ Destro), Cambiaghi (84′ Fazzini); Cerri (54′ Cancellieri). A disp.: Berisha, Perisan, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Niang. All. Nicola

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (76′ Martin), Frendrup, Badelj, Malinovskyi (46′ Ekuban), Spence; Retegui (76′ Vitinha), Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Cittadini, Pittino, Thorsby, Bohinen, Strootman, Kuavita. All. Gilardino

Arbitro: Feliciani di Teramo. Assistenti: Prenna – Catragli

VAR: Di Paolo. AVAR: Serra

Note – ammoniti 53′ Walukiewicz (E), 64′ de Winter (G), 73′ Sabelli (G), 75′ Cambiaghi (E). Espulso de Winter (G) al 90’+2 per doppia ammonizione. Recupero: 1′, 3′.