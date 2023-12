Santa Festival Winter ospita il pianoforte di Palmiro Simonini oggi alle 16 a Villa Durazzo in Santa Margherita Ligure

Associazione MUSICAMICA, CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI Giovanna Savino, presenta un Recital di pianoforte del Maestro Palmiro Simonini che eseguirà Chopin: notturni, ballate, scherzi, polacche ecc…

Il Concerto è organizzato da Associazione Musicamica di Genova in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure.

Ingresso ad offerta libera a favore di Associazione Musicamica

Palmiro Simonini, pianista, si è diplomato in pianoforte, da privatista, con il massimo dei voti nel 1991 presso il Conservatorio’ Arrigo Boito di Parma sotto la guida del M° Roberto Cappello.

Nel 1999 si è diplomato nel corso di alto perfezionamento pianistico presso l’Accademia Musicale di Firenze sotto la guida del Maestro Pier Narciso Masi. Nel 1993 ha conseguito l’attestato di alta qualifica di docente di pianoforte presso la prestigiosa Accademia pianistica internazionale di Imola.

Ha studiato o preso parte a master class con celebri pianisti di rilevanza e di fama internazionale: Franco Scala, Piero Rattalino, Stefano Fiuzzi, Roberto Cappello, Alexander Lonquic, Maurizio Pollini.

Dal 1993 al 2013 è stato allievo del Maestro Franco Scala Direttore dell’Accademia Pianistica Incontri col maestro di Imola.

Nel dicembre 2002 ha inaugurato la prima stagione concertistica del teatro Asioli di Correggio appena restaurato con musiche di Chopin e Rachmaninoff.

Una settimana dopo è stato chiamato dal Direttore del Teatro per sostituire, perché indisposto, il maestro Magiera per accompagnare il celebre tenore Luciano Pavarotti e il Soprano Annalisa Raspagliosi in un recital dedicato alla comunità di Fosdondo presso il Teatro Asioli di Correggio. Ha tenuto recitals in numerose località italiane: Novara (Conservatorio), Sestrière (Hotel dei Principi di Savoia), Ferrara (Teatro Comunale), Correggio (Teatro Asioli), Bologna (Accademia Filarmonica), Gorizia, San Remo, Sestri Levante, Tirano, Cagliari(Palazzo Civico), Mantova (Teatro Bibiena), Gressoney (Castello Savoia), Santa Margherita Ligure( Villa Lo Faro), Salsomaggiore (Palazzo Congressi, Terme Berzieri, Teatro Nuovo), Lecco (Villa Manzoni), Perugia (Teatro), Genova (Palazzo Spinola), Auditorium Paganini di Parma, Reggia di Colorno, Castello di Vigoleno, Teatro Verdi di Vittoria, Palacongressi di Aosta, Auditorium di Pinzolo, Castello del Buonconsiglio di Trento, Auditorium Gazzotti di Terni, Auditorium di Foligno, Festival della Callas di Sirmione, ecc

Numerosi anche i recital all’estero: Poschiavo (Svizzera); Germania ad Heidelberg, Dresda, Berlino,

Stuttgard, Weinsberg, Potzdam nel 2005, 2008, 2009, 2017; Belgio (Liegi, Beringen), Spagna (Barcellona,

Talamanca Linares, Madrid e Cordoba), Francia(Parigi), Serbia (Kotor, Herceg Novi) Giappone, Sud America.

Ha effettuato tre tournée in Giappone nel 2005, 2006, 2007 a:

Tokyo, Hagi; Saitama, Osaka, Kyoto effettuando concerti in teatri di grande prestigio: Kawachinagano- Lavely Halle (2800 posti), Haschimoto, Nara, Kaizuka – Cosmos Teathre, Saitama (Teatro), Hagi (Teatro).

Nel maggio 2008 e nel luglio 2009 ha effettuato due tournée nel sud della Spagna (Linares-museo Segovia, Cordoba) assieme al flautista Stefano Maffizzoni oltre ad altri concerti da solista a Manresa (Spagna) e Barcellona (Tecla Sala). Nel luglio 2009 è stato premiato con ‘Most Distinguished Musician" al celebre concorso internazionale di pianoforte Gran Prize con una giuria internazionale presieduta dal Maestro Marcello Abbado.

Nell’agosto 2009 ha effettuato una tournée in Sud America (Argentina, Uruguay) e il suo recital al Teatro Sodre di Montevideo è stato trasmesso dalla radio nazionale. Nel novembre 2009 ha tenuto un recital dedicato a Chopin a Parigi. Nell’agosto 2010 ha effettuato una seconda tournée in Sud America (Buenos

Aires, Quilmes e Montevideo) e il suo secondo recital al Teatro Sodre è stato trasmesso di nuovo dalla radio nazionale di cui è stata fatta una incisione discografica.

Nell'ottobre 2010 ha tenuto un recital dedicato a F.Chopin nell’ambito del prestigioso festival KotorArt in Montenegro.

Nel gennaio 2012 ha tenuto un recital a Beringen nel prestigioso Festival di Limburg (Bruxelles) e un recital presso il Teatro Bibiena di Mantova. Nel marzo 2013 secondo recital presso il Teatro Bibiena di Mantova Nel dicembre 2014 ha tenuto un recital assieme al pianista reggiano Marcello Mazzoni ed ai Virtuosi Italiani con brani di Chopin presso il Teatro Nuovo di Salsomaggiore.

Nel 2007 ha tenuto due concerti in Germania ad Heidelberg con programma monografico dedicato a Chopin.Nel 2018 e 2019 lo stesso programma è stato proposto presso l’Auditorium Gazzoli di Terni, l’auditorium di Foligno, il Teatro Asioli di Correggio e il Palacongressi di Aosta. Sempre nel 2019 ha tenuto due recital assieme a Stefano Maffizzoni in Spagna.

Il 4 settembre 2021 ha inaugurato, la stagione concertistica del Teatro di Castiglion delle Stiviere. Nel 2022

ha tenuto diversi recital con programma monografico dedicato a Chopin a Savona, Lecco, Varese, Parma.

Dal 2022 è docente di pianoforte presso l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Parma.