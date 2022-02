San Valentino: la Liguria si riempie di cuori

Il 14 febbraio è per ricorrenza la festa degli innamorati, una giornata in cui le coppie festeggiano la loro unione tra bigliettini a forma di cuore, fiori e cene romantiche. La leggenda più accreditata racconta che questa usanza fosse celebrata fin dall’antica Roma, quando papa Gelasio I decise di istituire una giornata in onore dell’amore associandola alla protezione di San Valentino, vescovo martire primo a celebrare l’unione tra un legionario pagano e una donna cristiana.

E anche la Liguria si è riempita di cuori per accogliere le coppie di innamorati. Tante le iniziative a tema organizzate in tutta la regione: dagli agriturismi pronti a preparare deliziosi menu speciali per cenette romantiche, alle aziende floricole che, come ogni anno, saranno meta privilegiata per acquistare il dono perfetto per la dolce metà. E nonostante si sia soliti associare la festa di San Valentino a un classico mazzo di rose rosse, in realtà la tendenza registrata negli ultimi anni è quella di regalare una piantina fiorita, un dono più duraturo nel tempo e a cui si possono dedicare maggiori cure. E la scelta in Liguria è davvero vastissima e adatta a qualsiasi cliente: si va dalla primula venduta a 1,50euro, all’orchidea con vasetto che si aggira sui 30euro, fino ad arrivare alle piante più grandi che possono superare anche i 100euro.

“San Valentino è una ricorrenza che continua ad essere molto sentita in Liguria: il regalo predominante sono sempre i fiori che diventano anche un mezzo per veicolare messaggi specifici in base al prodotto e al colore che si scelgono; –affermano Gianluca Boeri Presidente Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa Delegato Confederale- Sicuramente nella nostra regione i fiori da regalare non mancano e invitiamo i consumatori a comprare sempre prodotti locali per avere un fiore fresco e di qualità, e per sostenere un settore che sta scontando le difficoltà legate alla pandemia e ai rincari energetici. Anche i nostri agriturismi hanno in programma diverse iniziative per questo fine settimana, alcuni hanno abbellito le camere con decorazioni a tema, altri hanno preparato menu e ricette speciali per portare l’amore anche nei piatti: alla pagina www.campagnamica.it si possono trovare tutte le aziende che hanno aderito al weekend di Campagna Amica dedicato a San Valentino e la lista degli eventi da non perdere”.