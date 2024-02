Sampdoria-Modena 2-2: i blucerchiati vengono rimontati con due rigori

La Sampdoria ha affrontato il Modena in una partita elettrizzante terminata con un pareggio 2-2, non senza controversie. Nonostante una prima metà di gioco dominante, chiusa in vantaggio di due gol, i blucerchiati sono stati rimontati nel secondo tempo, subendo due rigori.

Al 21’, Facundo Gonzalez ha portato la Sampdoria in vantaggio con una testata imparabile.

Al 32’ arriva il raddoppio blucerchiato con Alvarez che di destro dalla distanza insacca nell’angolino. C’è il tempo ancora per prendere una traversa grazie a Kasami, ma il pallone non entra nella rete.

Nella ripresa il Modena ci prova da subito ma i blucerchiati resistono. La gioia viene attenuata quando, al 57’, un fallo di mano di Piccini innesca il Var e il direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi assegna la massima punizione. Palumbo dal dischetto non sbaglia ed è il 2-1.

Nonostante un gol annullato per fallo in attacco al 66′, il Modena ha continua a pressare e ha ottiene un secondo rigore all’80’, suscitando alcune controversie sul presunto contatto tra Stojanovic e Cotali. Palumbo dal dischetto replica: è il 2-2.

La partita è stata caratterizzata da momenti intensi, con Kasami che ha sfiorato il gol all’88’, ma senza riuscire a sbloccare il risultato.

Il pareggio, se da un lato frena la rincorsa dei blucerchiati verso la zona playoff, lascia anche l’amaro in bocca per le decisioni arbitrali discutibili.

Il tabellino

Sampdoria-Modena 2-2 (2-0)

Marcatori : 21’ p.t. Facundo Gonzalez (S), 33’ p.t. Alvarez (S), 14’ s.t. rig., 36’ rig. Palumbo (M). Assist : 21’ p.t. Askildsen (S), 33’ p.t. Esposito (S).

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli (14’ s.t. Depaoli), Piccini (26’ s.t. Leoni), Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Askildsen; Esposito (26’ s.t. Darboe), Alvarez (42’ s.t. Ntanda); De Luca. Allenatore: Andrea Pirlo

MODENA (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi (26’ s.t. Cotali), Battistella (40’ s.t. Di Stefano), Gerli, Palumbo, Corrado (26’ s.t. Santoro); Abiuso, Gliozzi (40’ s.t. Magnino). All. Bianco.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

Ammoniti : 40’ p.t. Battistella (M), 48’ p.t. Palumbo (M), 9’ s.t. Depaoli (S), 16’ s.t. Esposito (S), 20’ s.t. Yepes (S), 45’ s.t. Abiuso (M), 47’ s.t. Santoro (M).