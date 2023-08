Samp-Sudtirol, Pirlo: Nuovo inizio per club e giocatori

Pirlo è emozionato e determinato nella presentazione della sfida di Coppa Italia della Samp contro il Sudtirol.

“Inizia la stagione con le partite vere – ha detto – sarà la prima per tutti. Per la nuova proprietà, per me come allenatore. C’è grande voglia ed entusiasmo di confrontarci con quello che sarà il prossimo anno. Affronteremo infatti una squadra di categoria, che lo scorso anno ha fatto molto bene. Il Sudtirol ti concede pochi spazi, è una squadra combattiva, che assomiglia al suo allenatore. Noi però vogliamo vincere, è una gara da dentro o fuori, già fondamentale come tutte quelle di coppa. All’inizio qualcuno la snobba, poi tutti sognano di alzarla. Quest’anno abbiamo due obiettivi, campionato e Coppa Italia”.