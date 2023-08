Samp-Pisa 0-2, primo ko interno per i blucerchiati

La Samp perde in casa dopo l’esordio vittorioso davanti a 18 mila abbonati.

Dopo il successo in trasferta a Terni, esordio in casa per la Samp di Pirlo che a Marassi ospita il Pisa allenato da Aquilani. Toscani che invece sono al debutto assoluto in questo campionato. Avvio equilibrato ma è il Pisa che la sblocca con Tramoni che approfitta di un errore di Stankovic. Nel finale di frazione, bravo il portiere serbo su Arena. Nella ripresa subito gol proprio di Arena che raddoppia, poco dopo De Luca prima e Borini poi vicini al gol.

Finisce 0-2 per il Pisa al Ferraris.