Samp-Cittadella, Pirlo: contento del lavoro di queste settimane

Il mister della Samp Andrea Pirlo presenta il match di domani sera contro il Cittadella.

“Sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane, abbiamo tanta voglia di vincere e dopo questo duro lavoro penso ci riusciremo. Sarebbe bello tornare a farlo davanti al nostro pubblico. Il Cittadella è una squadra aggressiva e collaudata. Abbiamo studiato delle contromosse, sappiamo come fare. Poi sono arrivati diversi giocatori che ci daranno una mano”. Ricollegandosi al discorso convocati: “Kasami ha grande fisicità e minuti sulle gambe. È pronto e può giocare. Anche Facundo è a disposizione, ma lui è ancora giovane e deve ancora ambientarsi. Esposito non ci sarà”.