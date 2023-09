Genoa-Napoli 2-2, Gilardino: Inizio di qualcosa di importante

L’allenatore del Genoa Gilardino è un misto di gioia ed amarezza dopo il pari contro il Napoli.

“Rammarico c’è per aver subito la rimonta dopo aver giocato una grande gara. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno attaccato e difeso contro i campioni d’Italia. Questa partita deve essere l’inizio di qualcosa di importante per quello che dobbiamo fare in questo campionato. Fino al 30′ del secondo tempo il Napoli non ci aveva impensierito anche se teneva la palla più di noi che abbiamo giocato in ripartenza e non abbiamo rischiato molto. Oggi per come abbiamo preparato la partita la risposta i ragazzi l’hanno data e hanno fatto tutto bene. Si sono sacrificati e hanno messo grande volontà anche a livello tattico. Questa prestazione ci deve dare una importante autostima. Toccherà a me esaltare i singoli. Retegui? Sente la porta ed ha il fiuto del gol ma deve ancora migliorare e ci stiamo lavorando. Dobbiamo farlo rendere al massimo e sfruttare al meglio le sue caratteristiche”.