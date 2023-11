Sabato 18 novembre al “Govi” c’è “Effetto Nozze”, commedia brillante di Gino Versetti

Importante ed interessante appuntamento sabato 18 novembre al Teatro Govi di Via Pastorino a Genova Bolzaneto.

Andrà in scena la commedia “Effetto Nozze”, una rappresentazione brillante ideata da Gino Versetti (foto nel testo) e Lucia Vita.

E sono proprio i due autori i protagonisti della commedia, che vede anche la partecipazione sul palco di Manuela Boni, Guglielmo Versetti e Massimo Giardina.

Come abbiamo detto “Effetto Nozze” è una commedia brillante, ambientata in una stanza di un grande Hotel di New York, dove una coppia 25 anni prima ha trascorso la sua prima notte di nozze e decide di far trascorrere alla adorata figlia il giorno più bello della sua vita: il suo matrimonio.

Sembra essere tutto perfetto, eppure l’imprevisto si può sempre nascondere dietro l’angolo, creando una serie di inimmaginabili ed esilaranti conseguenze.

“Effetto Nozze” è una riflessione sui costumi che mutano nel tempo, forse cambiano le virtù ma non mutano i vizi.

Ed è infatti attraverso personaggi con i propri vizi e le proprie virtù che viene raccontata questa storia; una storia in cui moltissime coppie possono riconoscersi nella loro esemplare normalità.

Il Teatro Govi precisa che c’è ancora disponibilità di biglietti (da euro 10,00 ad euro 12,00) ma che è bene affrettarsi per non perdere il posto in sala!

FRANCO RICCIARDI