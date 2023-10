Rifinanziato bonus badanti e babysitter in Liguria

Al via un nuovo finanziamento da oltre 4 milioni e 300mila euro per la doppia iniziativa Bonus badanti (quarta edizione) e Bonus babysitter (terza edizione) per soddisfare tutte le oltre 1300 domande presentate e ammesse.

Le risorse, a valere sulle risorse del PR FS+ 2021/2027, sono state stanziate con l’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera a firma degli assessori Giacomo Giampedrone, Marco Scajola e Simona Ferro.

E’ previsto l’erogazione del bonus a tutte le 1.319 persone che, secondo le tempistiche previste dal bando aperto a luglio 2023 e chiuso a fine agosto, sono state inserite in graduatoria.

Il budget inizialmente stanziato non avrebbe infatti coperto tutte le domande pervenute, escludendo parte degli aventi diritto.

La nuova cifra si aggiunge alle risorse impegnate inizialmente, pari a 3 milioni di euro, per un totale di oltre 7,3 milioni di euro.

“Crediamo fortemente in questo percorso, unico nel suo genere e ormai consolidato, dichiara il presidente Giovanni Toti. La risposta delle famiglie, in costante aumento anno dopo anno, ci dice che siamo sulla strada giusta per garantire loro un supporto economico adeguato sia per l’assistenza alle persone non autosufficienti sia per le mamme lavoratrici o in cerca di occupazione.”

Per quanto riguarda l’importo del Bonus “babysitter” è stato fissato in 350 euro mensili, quello per l’assunzione di “badanti” è confermato a 500 euro mensili, che diventano 150 in caso di persone già beneficiarie del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

Per questo rifinanziamento Regione si appoggia a FILSE per la gestione operativa delle domande.