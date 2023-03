Reggiana-Entella 0-1, Volpe: Compiuto impresa straordinaria

Le parole di mister Volpe al termine della vittoria in esterna dell’Entella con la Reggiana.

“Chiamatela come volete ma questa è stata un’impresa enorme, forse la più grande da quando alleno la prima squadra, vincere una partita così importante, in 10 per oltre 50 minuti, è sicuramente qualcosa di straordinario. Un grande applauso e tantissimi complimenti a tutto il gruppo, tutti hanno risposto presente, tutti hanno sofferto, tutti si sono sacrificati. Questa vittoria è il giusto premio per quello che stiamo facendo.”

“Siamo stati uniti, compatti, abbiamo occupato bene il campo, dopo l’espulsione ci siamo difesi bassi per ovvi motivi. La squadra ha lavorato veramente bene, abbiamo rischiato pochissimo. Siamo stati bravi a cercare l’episodio che poteva sbloccare il match, sono contento per Giulio, è il giusto premio per un giocatore che durante la settimana si impegna sempre al massimo”.

“I tifosi? È stato bellissimo vedere 250 persone venute per noi da Chiavari, un pensiero e una dedica per tutti loro.”

“Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, vale sempre il discorso del ragionare gara per gara. Sarò ripetitivo ma pensiamo solo a fare più punti possibile e poi tireremo le somme. Abbiamo dimostrato che l’Entella c’è e che vuole lottare per un sogno fino alla fine.”