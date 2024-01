Recco, torna la Befana carica di dolcetti per i bambini.

Recco è pronta ad accogliere “La Befana”, una figura amata della tradizione italiana, in un evento speciale che si terrà sabato 6 gennaio al Belvedere Luigi Tenco, dalle ore 15.

Intitolato “Ciao Ciao – Ecco La Befana”, promette di essere un’esperienza indimenticabile per i più piccoli. Il sacco della Befana, che arriverà a bordo di un iconico ciclomotore “Ciao” e non a cavallo della scopa, infatti sarà colma di dolcetti per tutti i bambini presenti.

L’ospite speciale, la Befana, sarà interpretata da Barbara Firrarello della Scuola di Musica Moderna di Recco, che aggiungerà un tocco musicale alla festa.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione della “Città di Recco”, il “Ciao Club Italia” e la “Baracchetta di Biagio”.

«Invitiamo tutte le famiglie a partecipare a questo evento speciale e a celebrare la magia della tradizione». Commenta il sindaco Carlo Gandolfo. ABov