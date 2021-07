Recco, tifosi in festa vandalizzano rotonda simbolo cittadino

Fotogallery, quel che resta dell’aiuola vandalizzata

Questa notte a Recco si è verificato un episodio che ha davvero poco a che fare con il calcio e la sportività.

Purtroppo è quanto è successo nella cittadina, perla della riviera, dove, al termine dell’incontro tra Italia ed Inghilterra, che ha visto gli azzurri conquistare il titolo europeo di calcio ai rigori, si è volta una festa senza freni.

I tifosi, molti dei quali erano presenti nei pressi di un maxischermo sulla passeggiata a mare recchelina, al termine del rigore parato da Donnarumma, che ha sancito la vittoria azzurra, si sono scatenati in strada con festeggiamenti, lancio di petardi, fumogeni e lanterne luminose.

L’Italia ha vinto. Benvenuti i festeggiamenti, ma quelli sani. Evento assolutamente da condannare, invece, ciò che è avvenuto a Recco, nella rotonda posta sull’Aurelia che porta a Camogli, a Ruta, e simbolo della cittadina.

Purtroppo questa mattina all’alba resta ben poco dell’aiuola e della barca presente al suo interno che sono stati oggetti del passaggio di un “branco” di bufali inferoci, pardon di tifosi festanti.

La fotogallery evidenzia quello che è successo. L’aiuola è stata calpestata in tutti i modi, la barca vandalizzata con l’asportazione del timone e dell’albero. Gente impazzita con moto, auto e vespe tra la folla. Le transenne presenti e utilizzate per una manifestazione sportiva che si era poco svolta ed utilizzate anche per il passaggio dei tir nella notte, prese e posizionate per strada a bloccare il traffico.

Quello che doveva essere una festa, si è trasformato in un vero e proprio gesto di vandalismo… Meno male che gli Azzurri hanno vinto, non osiamo immaginare cosa sarebbe successo in caso di sconfitta. W l’Italia, quella vera. L.B.

