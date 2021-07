Italia-Inghilterra, apoteosi Mancini: Siamo stati molto bravi

Goduria azzurra e Mancini commosso non trattiene la gioia per il titolo ad Euro 2020 dopo la partita vinta ai rigori con l’Inghilterra.

Italia-Inghilterra 1-1 (3-2 dcr): Azzurri campioni d’Europa

“Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi”.

“E’ importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Vinto e giocato bene? Siamo contenti di questo. La squadra è cresciuta in questi anni ma può migliorare ancora. E’ logico che ai rigori avrebbe potuto vincere chiunque, serve un po’ di fortuna. Siamo stati bravi noi ma mi dispiace per l’Inghilterra”