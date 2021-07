Video e foto della festa

La notte dei festeggiamenti, soprattutto a De Ferrari, per la vittoria della Nazionale di calcio si è conclusa a Genova con uno straniero denunciato per violenza sessuale e alcuni interventi del 118 per diverse persone ubriache per strada.

In piazza De Ferrari una giovane genovese di 18 anni è stata palpeggiata nelle parti intime da un cittadino pakistano di 34 anni, completamente ubriaco.

A soccorrere la 18enne sono stati alcuni coetanei che hanno inseguito e bloccato lo straniero in attesa dell’intervento degli agenti della Polizia di Stato.

I poliziotti lo hanno quindi identificati e denunciato per violenza sessuale.

Inoltre, un giovane è stato scippato, sempre nella zona di De Ferrari, mentre un altro è stato colpito al volto con un calcio.

Il video dei festeggiamenti

I responsabili dell’ospedale Galliera stamane hanno riferito che gli accessi registrati la scorsa notte al pronto soccorso sono stati tre per adolescenti con “intossicazione acuta da alcol”, ma senza particolari conseguenze cliniche, e un paio di accessi per “politraumi leggeri”.

Tifosi in moto in via Sofia Lomellini a Genova