Recco, spiegato il report operativo 2023 della Polizia locale in occasione della ricorrenza del patrono degli agenti.

La Polizia Locale della Città di Recco ha presentato il suo report annuale, questa mattina in occasione della festa di San Sebastiano. Un documento che riassume le principali attività e i risultati raggiunti nel corso del 2023. ll bilancio dell’ operato del Comando per l’anno appena trascorso è stato illustrato, nella chiesa di San Giovanni Battista dal commissario superiore di Polizia Locale, Luigi Penna, alla presenza del sindaco Carlo Gandolfo e del responsabile del servizio Silvano Ratto.

Sintetizzati i dati dell’attività del Corpo.

Tra le azioni svolte dal Corpo, si segnalano quelle di prevenzione e informazione alla cittadinanza, attraverso la raccolta di dati, segnalazioni e proposte, e quelle di coordinamento e gestione delle collaborazioni con altre forze di polizia e altri enti.

Tra le manifestazioni che hanno richiesto un maggiore impegno da parte del personale, si ricordano la Sagra del Fuoco, la Festa della Focaccia e il Triathlon Olimpico Internazionale, che hanno coinvolto anche i territori comunali limitrofi. Oltre al supporto alle che si sono svolte in città, la Polizia Locale ha svolto un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza della popolazione.

Tra le novità introdotte nel 2023, si evidenzia la stipula di una convenzione con una ditta specializzata nella gestione degli eventi incidentali e dei ripristini stradali, per garantire una celere risposta alle difficoltà post-sinistro. Il report annuale mostra anche i dati relativi ai controlli di polizia stradale, alle notizie di reato, alle ordinanze, alle autorizzazioni, agli impianti cittadini e alle pratiche amministrative.

Il commissario superiore di Polizia Locale, Luigi Penna, nella sua relazione ha sottolineato la professionalità e la sinergia del personale. Il corpo risulta essere composto da 11 agenti e 3 ufficiali. In tutto gli interventi svolti dal comando sono stati 10.605.

Per quanto riguarda il controllo di polizia stradale sul territorio, questi i numeri: emessi 237 verbali per revisione scaduta. Verbali 49 per mancata comunicazione dei dati della patente, 25 i verbali per velocità non commisurata. Verbali 231 per eccesso di velocità, 43 verbali per inottemperanza alla presentazione di documenti di guida. Un verbale per guida in stato di ebbrezza, 8 verbali per fuga in caso di incidente, 85 verbali per veicolo senza assicurazione. Sono stati effettuati 83 sequestri di veicoli, di cui 75 sequestri amministrativi 8 fermi amministrativi.

Carlo Gandolfo, sindaco di Recco commenta la relazione dei compiti eseguiti nel 2023.

«Chi indossa la divisa rende un servizio alla comunità che non si limita al solo attenzione al rispetto del codice della strada, ma si estende a un’ampia gamma di attività volte a prevenire illeciti e a garantire una serena convivenza civile. Ci siamo orientati verso un approccio costruttivo, dando priorità alla prevenzione rispetto alla repressione, interagendo con i cittadini e ascoltando le loro necessità». Conclude Gandolfo.

Inoltre sono state emesse 330 ordinanze riguardanti il codice della strada. Notificati 107 atti, 142 pratiche per le immagini di videosorveglianza. Gestione di 85 oggetti rinvenuti di cui 57 restituiti, rilasciate 621 patenti. Rilevati 167 sinistri di cui 40 con feriti e 1 con esito mortale, 107 verifiche del territorio. 11 controlli ripetuti su attività ricettive e 3 verbali amministrativi per attività non autorizzate. 8 notizie di reato (attività polizia giudiziaria).

Gestione impianti cittadini: videosorveglianza (296 ottiche, 30 rilevatori targa). Impianti semaforici (9 strutture), comunicazione acustica (25 impianti). Comunicazione delle allerta meteo (12 impianti). Comunicazioni variabili (4 pannelli a testo variabile).