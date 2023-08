Recco, sfilata di moda tra artigiani e commerciali della città

“Civ…ediamo a Recco che sfila”, 15 attività commerciali e artigianali portano in passerella stile e creatività. Lungomare Bettolo, questa sera 5 agosto, ore 21.15.

Recco, una sfilata di moda che valorizza i marchi e i negozi della città, in una serata glamour. L’appuntamento è per sabato 5 agosto alle ore 21.15 per “Civ…ediamo a Recco che sfila”.

Dal palco in Lungomare Bettolo si allungherà la passerella che permetterà agli spettatori di ammirare da vicino lo stile e la creatività di 15 tra le attività commerciali e artigianali recchesi, aderenti al “Civ Online”.

Presenteranno le loro collezioni: Mimì Intimo Recco, Ovs Kids Recco, Az Sport, Emilia Sangiovanni. Demonangel di Marco de Masi, Jessica hair stylist di Jessica Melis, Parrucchiera Irene. Vanestetica, C.R. Preziosi, L’arte di Michela, MaxOptical Recco, Istituto Ottico Isolani Srl. Pelletteria Renato, Cartoleria 2000, Il Brutto Anatroccolo.

«Patrociniamo e sosteniamo questa bella iniziativa – dice il sindaco Carlo Gandolfo – per promuovere e valorizzare le piccole imprese commerciali del territorio, che sono il motore delle nostra città. Scegliere queste aziende, acquistare in questi negozi, oltre a essere una garanzia per la qualità dei prodotti, significa salvaguardare e migliorare i luoghi in cui viviamo».

Presenta la serata Daniela Bernini, introduce la presidente del Civ Alice Agostacchio.

L’organizzazione è del “Civ online” con il patrocinio di Comune, Pro Loco, Confcommercio, Camera di Commercio. ABov