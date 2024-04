Recco, restyling del Lungomare Bettolo: si lavora anche nei giorni festivi

Recco: i lavori di restyling del Lungomare Bettolo continuano senza interruzioni, anche durante i giorni festivi.

I lavori in Lungomare Bettolo procedono senza interruzioni, nemmeno durante i giorni festivi. La ditta incaricata del rifacimento della pavimentazione ha impegnato i suoi operai anche sabato santo, domenica di Pasqua e il giorno di Pasquetta.

Questo impegno costante ha un obiettivo chiaro: rispettare i termini di consegna dei lavori. Il sindaco Carlo Gandolfo si dichiara soddisfatto dei progressi fatti, risultato di un lavoro di squadra che coinvolge operai, tecnici e l’ufficio comunale per i lavori pubblici.

I sopralluoghi effettuati dal primo cittadino nei giorni scorsi confermano l’attenzione dell’amministrazione verso questo progetto qualificante per la città.

«Nella nuova veste, il lungomare di Recco è destinato a diventare un punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città. Un’area pedonalizzata, con spazi razionalizzati e l’abbattimento delle barriere architettoniche».

Commenta il sindaco Gandolfo. Con l’avvicinarsi del termine dei lavori, cresce l’attesa per vedere completata questa opera che si preannuncia come un nuovo modo per vivere il Lungomare, ricco di nuove opportunità di svago, e destinato a diventare un simbolo per la città. ABov