Recco, l’avviso consegna terreni incolti in località Treganega

Recco, pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per l’assegnazione di terreni incolti in località Treganega.

Sul sito istituzionale del Comune di Recco è stato inserito l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per le assegnazioni di terreni ubicati in località Treganega.

Gli appezzamenti, da concedere ai cittadini residenti nel territorio comunale con comprovata esperienza professionale nel settore della cura del verde, dovranno essere destinati a orti o a verde.

Gli interessati a concorrere all’assegnazione in concessione, della durata di cinque anni, dovranno presentare l’istanza come indicato nell’avviso pubblico: entro le ore 12 del prossimo 2 novembre.

«Gli obiettivi dell’Amministrazione comunale sono chiari: incrementare l’interesse dei cittadini verso spazi verdi e facilitare il recupero di aree verdi, diminuendo l’abbandono o il degrado. Occuparsi di un piccolo appezzamento di terreno significa partecipare alla gestione e prendersi cura del terreno pubblico». Dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

Gli appezzamenti di terreno, di “qualità seminativo arborato” sono rispettivamente di 1.470 mq. e di 3.130 mq, più altri due terreni costituiti da un rudere (42 mq) e da una costruzione non abitabile (20 mq), tutti situati tra via Treganega Alta e Salita Suore Maestre Pie per un totale di superficie di 4.600 mq. ABov