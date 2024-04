Recco, il Recchelino d’oro: premio a cittadini o associazioni meritevoli

Recco, torna il “Recchelino d’oro”, lo storico premio per celebrare cittadini o associazioni meritevoli.

I cittadini meritevoli vanno premiati. Persone che si siano distinti nel lavoro, nella cultura o nello sport. Su proposta del consigliere GIanluca Buccilli, e con l’approvazione del consiglio comunale, dopo qualche anno di assenza è tornato l’appuntamento con il “Recchelino d’oro”.

Il riconoscimento è stato istituito per rendere omaggio a quei cittadini che hanno “svolto un’attività ultra decennale significativa: nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport con iniziative di carattere sociale, assistenziale,

filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di attaccamento verso la Città, contribuendo in modo significativo alla sua crescita sociale e civile, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione”. Oppure cittadini che hanno “compiuto anche un singolo evento di carattere straordinario con riflessi positivi sulla città”. Si legge nel regolamento.

Fino all’8 aprile, enti e singoli cittadini potranno presentare le candidature per persone fisiche o associazioni che si sono distinte in vari campi dalla scienza allo sport, dimostrando un attaccamento alla città con iniziative di vario genere.

«Sono particolarmente lieto di rinnovare questo riconoscimento che costituisce un momento importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – il Recchelino D’Oro è più di un premio: è un simbolo del nostro impegno collettivo verso l’eccellenza o la solidarietà».

Le proposte di candidatura, complete di documentazione e motivazioni. Possono essere inviate via posta ordinaria all’indirizzo del Comune (piazza Nicoloso, 14 – Recco). Possono essere consegnate a mano all’ufficio protocollo o tramite e mail. protocollo@comune.recco.ge.it oppure protocollo@pec.comune.recco.ge.it . Una commissione appositamente costituita valuterà le candidature secondo i criteri definiti. ABov