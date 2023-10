Recco, Campionati giovanili arrampicata: medaglia d’argento

Recco, arrampicata: medaglia d’argento ai Campionati Italiani Giovanili.

Un’altra bella esperienza per i ragazzi della Pro Recco Arrampicata che hanno partecipato ai campionati italiani giovanili 2023, qualificati per rappresentare la Liguria.

Questi tutti i nomi: under 18 Francesca Fenocchio, under 16 Alessandro Sofia e Giulia Tanfani, under 14 Forrest Marangoni, under 12 Giorgio Tosarello che conquista, da secondo assoluto, anche la medaglia d’argento, Ginevra Tanfani e Sofia Calzolani, under 10 Matilde Moretti e Tea Argentin.

Allenatori Andrea Costaguta e Giulia Costaguta. A Curno, gli under 14, e a San Martino di Castrozza, gli under 20, i ragazzi recchesi hanno affrontato gli atleti migliori d’Italia nelle 3 discipline: boulder, lead e speed.

«Le squadre agonistiche della Pro Recco Arrampicata proseguono la loro attività di allenamento e di crescita, con l’obiettivo di raggiungere sempre nuovi traguardi. Auguriamo a tutti i nostri atleti un grande successo e un sincero in bocca al lupo».

Con queste parole il sindaco Carlo Gandolfo si congratula con il team dei giovani sportivi. ABov