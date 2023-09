Recco. Candidatura della Liguria a Regione europea dello sport per il 2025, la delegazione di Aces Europe visita il campo da rugby in occasione dell’inaugurazione.

La delegazione di Aces Europe in visita a Recco dell’innaugurazione campo rugby. L’ente europeo avrà il compito di valutare se la Liguria può diventare Regione europea dello sport per l’anno 2025. Simona Ferro, assessore regionale allo Sport ha annunciato al sindaco Carlo Gandolfo che i commissari Aces saranno a Recco domenica 24 settembre in occasione dell’inaugurazione del campo da rugby “Carlo Androne”.

«Con grande piacere, quindi, sono a chiedere la tua presenza – scrive l’assessore Ferro – al fine di condividere questa preziosa opportunità di promozione della Liguria attraverso lo sport».

Il programma della giornata dei commissari dell’Association of City European of Sport, dopo l’inaugurazione del campo Androne e, alle ore 10.30, l’esibizione della Pro Recco Rugby, prevede l’incontro con la squadra della Pro Recco pallanuoto. Recco ha già ricevuto il titolo di “Comune Europeo dello Sport 2022”, assegnato annualmente da Aces (Association of City European of Sport), associazione no profit con sede a Bruxelles, che dal 2001 consegna i riconoscimenti alle città che dimostrano un costante impegno nella promozione della pratica sportiva.

«Recco è una città che ha una storia e una passione per lo sport che la rendono unica in Liguria e in Italia – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – Aces ha riconosciuto il valore dei nostri impianti sportivi e delle nostre associazioni, che promuovono lo sport come strumento di inclusione, salute e benessere.

Siamo orgogliosi di far sventolare la bandiera di Comune europeo dello sport e come amministrazione vogliamo dimostrare tutto il nostro impegno. Ringrazio l’assessore Ferro per il contributo economico alla ristrutturazione del campo che andiamo a inaugurare e tutti coloro che stanno lavorando per far raggiungere questo traguardo alla nostra Regione, che vanta una tradizione sportiva molto prestigiosa». ABov