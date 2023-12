Recanatese-Entella 0-1: Basta un gol di Luca Parodi

Basta un gol del capitano Luca Parodi all’Entella per avere la meglio sulla Recanatese.

Calcio d’angolo dalla sinistra, Petermann mette palla sul secondo palo, tutto solo Parodi incorna e porta avanti i biancocelesti al 17’: è lo 0-1.

Sul campo dei marchigiani i chiavaresi centrano un successo importante che li proietta per la prima volta in zona play off in questa stagione, i liguri hanno infatti 24 punti e sono al nono posto.

Nel post partita mister Gallo commenta così:“Vittoria importante e meritata che la squadra ha voluto fortemente. Martedì nel recupero con la Juve non eravamo riusciti a portare dei punti a casa pur facendo secondo me una buona partita, oggi volevamo riscattarci a tutti i costi. I ragazzi hanno fatto la gara che dovevano fare contro un buon avversario che è rimasto in partita sino alla fine. Forse avremmo potuto chiuderla prima, ma sono contento della prestazione.

Nell’ultimo periodo il gruppo è cresciuto molto sotto il profilo della consapevolezza. Per troppo tempo abbiamo fatto prestazioni altalenanti, mentre nell’ultimo mese i ragazzi stanno dando dei segnali di crescita importanti. L’Entella ha ambizioni e questo è giusto, però dobbiamo fare i conti con la realtà e quindi continuare a fare punti per staccare prima di tutto le squadra che abbiamo dietro in classifica”.

Il tabellino

RECANATESE: Meli G., Peretti M. (dal 30′ st Quacquarelli G.), Veltri A., Ferrante E., Longobardi G., Carpani G., Morrone B. (dal 2′ st Raparo M.), Prisco A. (dal 16′ st Lipari M.), Ferretti D. (dal 1′ st Egharevba D.), Sbaffo A., Melchiorri F.. A disposizione: Mascolo N., Elbazar, Giampaolo D., Pesaresi, Topa E.

ENTELLA: De Lucia V., Manzi C., Parodi L., Bonini F., Zappella D., Corbari A., Lipani J., Petermann D. (dal 29′ st Tascone S.), Di Mario S. (dal 33′ st Sadiki K.), Faggioli A., Tomaselli G.. A disposizione: Gariti S., Paroni A., Banfi E., Clemenza L., Embalo A., Lancini E., Meazzi L., Mosti N., Muller Cecchini M.

Reti: al 17′ pt Parodi L. (Entella) .

Ammonizioni: al 2′ st Carpani G. (Recanatese), al 5′ st Raparo M. (Recanatese) al 3′ st Lipani J. (Entella).