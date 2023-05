Pronto soccorso S. Martino, crollato pezzo controsoffitto: una postazione inagibile

Oggi è crollata una porzione del controsoffitto del punto di Rianimazione al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Una delle tre postazioni in uso e’ momentaneamente inagibile.

Durante la caduta del pannello, hanno spiegato i responsabili della direzione sanitaria, la sala non era operativa e in loco non vi erano pazienti ne’ sanitari. Per fortuna, quindi, non si sono registrati feriti.

“In caso di eventuale emergenza o ingresso di codici rossi – hanno riferito dal San Martino – la sala e’ assolutamente operativa, essendo stata opportunamente e rapidamente bonificata”.