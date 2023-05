Insulti al prof. Bassetti: vandalizzato reparto Malattie infettive S. Martino

L’area della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, diretta dal professor Matteo Bassetti, ieri è stata oggetto di un atto vandalico.

I vandali, al momento rimasti ignoti, hanno scritto insulti sulle targhe del suo studio nella struttura ospedaliera.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del S. Martino spiegando “di aver sporto denuncia e di avere avviato un’indagine interna alla struttura per ricostruire quanto accaduto”.

Le Forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini del caso.

“Tutte le direzioni del policlinico esprimono solidarietà al prof. Bassetti e a tutti i medici, infermieri, oss e tecnici del suo team operativi presso la struttura di eccellenza, interessata dal vile gesto” hanno aggiunto dalla direzione sanitaria del nosocomio genovese.

“Una grande tristezza. Mentre ero a festeggiare i 18 anni di mio figlio – ha raccontato su fb il prof. Bassetti – qualcuno si è introdotto nella direzione della Clinica Malattie Infettive del San Martino e ha scritto un insulto alla mia persona sulla porta del mio studio.

Il clima purtroppo continua ad essere avvelenato per volere di qualcuno che con il dissenso e gli insulti campa.

Io sono orgoglioso del mio lavoro e di quello che ho fatto. Vado avanti a testa altissima e non mi fermerò in questa battaglia per la scienza e per stare sempre dalla parte dei pazienti.

Grazie alle Forze dell’ordine e alla direzione dell’ospedale che stanno indagando sull’accaduto. Grazie a tutti quelli che mi hanno già espresso la loro solidarietà e vicinanza. Non mollo di un millimetro. Purtroppo l’invidia è come un cancro metastatico nel nostro Paese”.