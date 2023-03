Presentato “Canto d’amore alla Terra” a Savona con ottimo riscontro del pubblico. Il libro di poesie di Gabriella Gasparini.

Pieno successo di pubblico e di critica, giovedì 8 marzo 2023 a Savona, nella Sala Rossa del Comune, per la presentazione del libro di poesie “Canto d’amore alla Terra”, della varazzina Gabriella Gasparini.

Presentata dalla D.ssa Silvia Bottaro, Presidente dell’Associazione “Aiolfi” di Savona, promotrice della manifestazione, con parole di plauso per la non facile tematica affrontata in questa nuova avventura che rispecchia un chiaro impegno sociale e umanitario,

Gabriella Gasparini ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad adoperare la penna come un bisturi, per stigmatizzare i mali che affliggono il nostro pianeta, al quale, come dal titolo del libro, rivolge un canto d’amore filiale, entrando quindi nelle pieghe di situazioni drammatiche che hanno segnato e segnano la nostra storia contemporanea.

Poesia come forza motrice che costringe il lettore a meditare su tutto ciò che ci circonda, dall’ambiente avvilito dalla nostra colpevole indifferenza, ai drammi umani che sono la cronaca del nostro vivere quotidiano,

problemi captati da una sensibilità che diventa partecipazione sofferta, questo è il “grido” di Gabriella espresso come soltanto un poeta sa fare per richiamarci ai valori che contano.

Versi sciolti, liberi nell’aria di una primavera che tenta i primi passi, letti dalla bravissima Donatella Francia con una passione interpretativa che ne esalta l’efficacia, con il sottofondo musicale di Giulio Granero, “chitarra magica”, che ha incantato l’uditorio con intermezzi in cui si riscontra una classe in crescendo, sono stati il regalo offerto al pubblico in un pomeriggio da incorniciare nel quadro riuscito della Festa della Donna.

L’assessore Nicoletta Negro ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, soffermandosi sul significato di questo 8 marzo 2023.

Complimenti vivissimi a Gabriella Gasparini per questo ulteriore successo e alla D.ssa Silvia Bottaro dell’Associazione R. Aiolfi, sempre in prima linea nel panorama delle iniziative culturali savonesi.