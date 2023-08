Portofino, in piazzetta a lume di candela: incontro musicale. La magia delle candle night avvolge Portofino.

A Portofino torna, giovedì 31 agosto alle ore 21.15, la musica d’autore con il terzo appuntamento estivo di Romantic Piano Solo dal titolo “Dolce Vita”. La Piazzetta, per prima volta assoluta, sarà avvolta dalla magia dalle Candle Night con oltre cento candele a led che circonderanno il pianoforte suonato da Domenico Greco immergendo il pubblico in un’atmosfera suggestiva carica di pathos e romanticismo.

Greco proporrà alcuni brani del classico repertorio anni Cinquanta e sarà accompagnato dalla voce di Fabio Milanese, chitarrista, pianista, cantante, compositore ed arrangiatore. La partecipazione è libera e gratuita.

Ma le novità non sono finite qui: per l’occasione sarà inaugurato il servizio serale di trasporti in battello che per gli eventi serali portofinesi, a cominciare dall’appuntamento del 31 agosto, partirà rispettivamente da Rapallo e Santa Margherita Ligure consentendo di raggiungere anche via mare la storica Piazzetta.

Il battello salperà dal porticciolo di Rapallo alle ore 19 e alle 20 e a farà tappa a Santa Margherita Ligure alle 19.15 e alle 20.15 prima di arrivare in riva alla perla del Tigullio. Al termine dell’evento ripartirà da Portofino alle 23.30.

Il servizio, proposto dal Servizio Marittimo del Tigullio, sarà attivo anche nelle serate del 5 e del 13 settembre per il doppio appuntamento con Cinema all’Aperto, che prevede la proiezione dei film “Al di là delle nuvole” e “Racconti d’estate”.

La prenotazione del servizio è obbligatorio telefonando al numero 0185284670 oppure scrivendo via mail all’indirizzo info@traghettiportofino.it. Per maggiori info: www.comune.portofino. genova.it.

Biografia del musicista di Domenico Greco.

Domenico Greco nato a Genova il 28/02/1968 si Laurea presso il Conservatorio Nicolò Paganini nel 1993. Ad una intensa attività concertistica classica (concorsi nazionali come solista o come pianista accompagnatore) ha affiancato un’altrettanta intensa attività musicale in varie formazioni musicali genovesi e non, partecipando a numerosi concerti e registrazioni in studi (Rai, Mediaset, Tv locali). Attualmente propone repertorio che spazia dal classico, colonne sonore, standard jazz, pop.

Ha iniziato in età precoce l’attività di insegnamento presso varie scuole genovesi dove ha potuto sviluppare metodi innovativi per piccoli alunni e in particolare nell’ambito di esecuzioni in ensemble su tastiere. Attualmente è titolare di cattedre di insegnante di musica presso scuole elementare paritarie genovesi e presso alcune associazioni musicali della città di Genova.

Biografia del musicista di Fabio Milnese.

Fabio Milanese Chitarrista, pianista, cantante, compositore, arrangiatore. Inizio la mia attività di musicista in diversi Alberghi di prestigio nazionali ed esteri (Maldive, Arabia, Svizzera, Francia) affinando il mio repertorio. Nel 2006 e 2007 collaboro con Canale Italia per un programma musicale dedicato al Folklore Ligure che prevede interviste a vari personaggi durante il Festival di Sanremo.

Comincio anche a realizzare spot per varie televisioni e radio locali. Dal 2012 al 2015 inizio a collaborare con il gruppo musicale “I Trilli”. Partecipo a spettacoli insieme a Maurizio Lastrico, Enrique Balbontin, Andrea Possa, Roberto Tiranti, Irene Fornaciari, Alberto Radius, Michele Maisano, Sandro Giacobbe…

Dal 2016 partecipo con la 2 Little Time Band alla riproduzione del musical “Tommy” degli Who suonando con artisti del calibro di Aldo De Scalzi, Roberto Tiranti, Giulia Ottonello, Matteo Merli, Paolo Bonfanti. Ultimamente ho collaborato come arrangiatore e chitarrista nel progetto musicale “Hear me from Heaven” di Daniele Ivaldi con la partecipazione di Shel Shapiro. Sono autore, compositore e arrangiatore, insieme a Daniele Ivaldi, del brano “Felici e contenti” cantato da Nico di Palo dei “New Trolls” andato in onda durante la trasmissione “Domenica in” condotta da Mara Venier.

Da diversi anni, insieme alla mia dolce metà Elisabetta Rondanina, faccio parte del duo/band musicale "MarshMallow" che propone un vastissimo repertorio dagli anni 50 fino ai giorni nostri.