Polonia disposta a spostare i Mig-29 nella base Nato in Germania

La situazione sta precipitando con la guerra tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi a macchia d’olio ad altri paesi quale la Polonia o la Germania.

Se solo qualche giorno fa il governo polacco. Aveva dichiarato: “La Polonia non darà i suoi jet militari all’Ucraina, così come non metterà a disposizione gli aeroporti. Noi stiamo aiutando concretamente gli ucraini ma in altre aree”. Adesso la situazione sembra essere cambiata.

La Polonia starebbe, infatti, per consegnare alla base Nato di Ramstein in Germania i suoi Mig29 in quanto nel 2020 ha comprato gli F-35 spendendo 4,6 miliardi di dollari.

“Le autorità della Repubblica di Polonia – si legge in una nota ufficiale odierna del Governo polacco – dopo consultazioni tra il Presidente e il Governo, sono pronte a schierare, immediatamente e gratuitamente, tutti i loro jet MIG-29 alla base aerea di Ramstein e metterli a disposizione del Governo della Stati Uniti d’America.

Allo stesso tempo, la Polonia chiede agli Stati Uniti la fornitura di velivoli usati con capacità operative corrispondenti. La Polonia è pronta a stabilire immediatamente le condizioni di acquisto degli aerei.

Il governo polacco chiede anche ad altri alleati della NATO, proprietari di jet MIG-29, di agire nella stessa maniera.”

Da parte sua il Governo americano si sarebbe detto sorpreso della consegna alla base americana in Germania dei Mig-29. “Non ci avevano consultato”, ha dichiarato il sottosegretario Nuland.