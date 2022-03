Coppa Città di Albenga, arrivano i grandi campioni della Mtb

L’Italia Bike Cup si conferma un richiamo irresistibile per i campioni delle ruote grasse: la Coppa Città di Albenga ospiterà sabato il meglio della Mtb internazionale per sfide che non hanno nulla da invidiare a una tappa di Coppa del Mondo. Il cast è eccezionale, un test estremamente probante per i campioni italiani della disciplina.

In campo maschile spicca la presenza dell’ex campione mondiale, il francese Jordan Sarrou capitano della Specialized, la squadra che porta avanti il marchio della grande azienda americana main sponsor della manifestazione ligure. Con lui il compagno di squadra Gerhard Kerschbaumer, l’altoatesino anche lui con alle spalle presenze sul podio iridato. Il principale rivale del transalpino si preannuncia però essere lo svizzero Filippo Colombo, portacolori della Bmc e già apparso in grandissima forma con la vittoria nel lontano Sud Africa nella Tankwa Trek, la gara a tappe che il ticinese ha vinto insieme al pluricampione del mondo Nino Schurter. A fare da terzo incomodo ci saranno Cameron Mason, leader di una folta pattuglia britannica reduce da una grande stagione nel ciclocross, il giovanissimo francese Adrien Boichis, l’olandese Martin Blums, l’azzurro della Bmc Juri Zanotti reduce dalla selezione azzurra per il Trofeo Laigueglia su strada e l’ucraino Oleksandr Hudyma, intorno al quale si stringerà l’affetto di tutta Albenga per la tragedia che sta colpendo il suo popolo.

Lo stesso dicasi in campo femminile per Yana Belomoyna, vincitrice della Coppa del Mondo 2017 che partirà tra le favorite della gara femminile insieme alle portacolori della Specialized Laura Stigger (AUT), trionfatrice del primo atto dell’Italia Bike Cup a Verona e Sina Frei (SUI), dell’altra elvetica Alessandra Keller e della campionessa tricolore Eva Lechner. A portare in alto i clori regionali saranno da una parte Lorenzo Trincheri e dall’altra Francesca Saccu, sul podio agli ultimi Tricolore U23.

Il percorso di gara lungo 4,5 km con punte di pendenza al 18%, è già pronto e in attesa dei concorrenti che potranno provarlo nelle giornate di vigilia. Ricordiamo che le gare assolute sono programmate al sabato, con gli junior impegnati alle 10:30, alle 12:30 le donne e alle 14:30 la categoria Open maschile. Domenica toccherà alle gare nazionali giovanili e amatoriali, a cominciare dalle ore 8:30. Iscrizioni ancora aperte, al costo di 20 euro per le categorie assolute e amatoriali salvo gli junior che pagheranno 15 euro. Sarà davvero un weekend speciale, che catalizzerà l’attenzione non solo degli appassionati italiani.

Per informazioni: Ucla 1991, www.ucla1991.com